В каком море соленость воды в карском или черном?почему?превидите не менее 2 доказ??тельств. кто может помогите со всем тестом

География

В каком море соленость воды в карском или черном?почему?превидите не менее 2 доказ??тельств. кто может помогите со всем тестом

Автор: Гость