В каком море соленость воды в карском или черном?почему?превидите не менее 2 доказ??тельств. кто может помогите со всем тестом

География
В каком море соленость воды в карском или черном?почему?превидите не менее 2 доказ??тельств. кто может помогите со всем тестом
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Солёность воды больше в Красном море.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Допоможіть будьласка скласти діалог на тему(Одна голова добре,а дві краще)!!!Дякую!
Ответить
Литература
Сочинение- миниатюра на тему "Моя любимая книга"
Ответить
Русский язык
Напишите рассказ от мальчика по картине друзья напишите о том как он любит свою собаку и т.д
Ответить
Математика
Ученик за дегь прочитал 9/13 ениги.Это на 25 страниц больше половина книги. Сколько с??раниц в книге
Ответить
Математика
2/3 больше 40 секунд?
Ответить