В каком море соленость воды в карском или черном?почему?превидите не менее 2 доказ??тельств. кто может помогите со всем тестом
География
В каком море соленость воды в карском или черном?почему?превидите не менее 2 доказ??тельств. кто может помогите со всем тестом
Ответ(ы):
Гость:
Солёность воды больше в Красном море.
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