Допоможіть будьласка скласти діалог на тему(Одна голова добре,а дві краще)!!!Дякую!

Українська мова
Допоможіть будьласка скласти діалог на тему(Одна голова добре,а дві краще)!!!Дякую!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
-Привіт, Олегу! -Привіт, Олю!  -Знаеш я не можу зробити вправу з математики. А ти зробив? -Ще ні, у мене розрахунки не виходять -Може разом спробуємо?  -Можна спробувати, адже дві голови кращі ніж одна  -Тоді ходімо , Олегу -Ходімо, Олю  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Сочинение- миниатюра на тему "Моя любимая книга"
Ответить
Русский язык
Напишите рассказ от мальчика по картине друзья напишите о том как он любит свою собаку и т.д
Ответить
Математика
Ученик за дегь прочитал 9/13 ениги.Это на 25 страниц больше половина книги. Сколько с??раниц в книге
Ответить
Математика
2/3 больше 40 секунд?
Ответить
Русский язык
Упр 4 страничка 29 придумай и запиши предложение со словом корень
Ответить