Допоможіть будьласка скласти діалог на тему(Одна голова добре,а дві краще)!!!Дякую!
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Допоможіть будьласка скласти діалог на тему(Одна голова добре,а дві краще)!!!Дякую!
Ответ(ы):
Гость:
-Привіт, Олегу! -Привіт, Олю! -Знаеш я не можу зробити вправу з математики. А ти зробив? -Ще ні, у мене розрахунки не виходять -Може разом спробуємо? -Можна спробувати, адже дві голови кращі ніж одна -Тоді ходімо , Олегу -Ходімо, Олю
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