Роль сім*ї в моєму житті твір 5-7 речень
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Роль сім*ї в моєму житті твір 5-7 речень
Ответ(ы):
Гость:
Сім*я- найважливше в житті кожної людини. В моєму житті сім*я відіграє важливу роль. Саме вона виховує в мені почуття турботи та поваги до старших. Для мене завжди важлива думка моєї родини. Я люблю свою родину і завжди буду піклуватися про неї.
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