Помогите пожайлуста!Растения образуют органические вещества из неорганических веществ.Для этого им нужно: ... .

Биология
Помогите пожайлуста!Растения образуют органические вещества из неорганических веществ.Для этого им нужно: ... .
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
для этого им нужен солнечный свет
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