Помогите пожайлуста!Растения образуют органические вещества из неорганических веществ.Для этого им нужно: ... .
Биология
Помогите пожайлуста!Растения образуют органические вещества из неорганических веществ.Для этого им нужно: ... .
Ответ(ы):
Гость:
для этого им нужен солнечный свет
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Отрезок длиной 90 мм разделили сначала на 3 равные часть,а затем каждую из них разделили 2 равные части.На сколько равных частей разделили весь отр...
Русский язык
Українська мова
Математика