Объяснить что такое и как обозначается : строка , столбец , ячейка

Гость: Гость:

Представь прямоугольники,которые лежат рядом. Вот смотри: Если смотреть в длину,т.е. смотреть слево на право-Это строки. Если смотреть сверху вниз-Это столбцы. А то,что внутри прямоугольничка-это ячейка.