Объяснить что такое и как обозначается : строка , столбец , ячейка

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Объяснить что такое и как обозначается : строка , столбец , ячейка
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Представь прямоугольники,которые лежат рядом. Вот смотри: Если смотреть в длину,т.е. смотреть слево на право-Это строки. Если смотреть сверху вниз-Это столбцы. А то,что внутри прямоугольничка-это ячейка.
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