Замени имен прилагательные синонимами. Нет более робкого животного, чем заяц.
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Замени имен прилагательные синонимами. Нет более робкого животного, чем заяц.
Ответ(ы):
Гость:
Нет более трусливого животного, чем заяц.
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