На карьере работали 5 и 7 тонные грузовики. Всего грузовиков было 12 шт. Из карьера в??везено 70 тонн грунта. Сколько на карьере работало 5 тонных, а сколько 7 тонных

Математика

На карьере работали 5 и 7 тонные грузовики. Всего грузовиков было 12 шт. Из карьера в??везено 70 тонн грунта. Сколько на карьере работало 5 тонных, а сколько 7 тонных

Автор: Гость