На карьере работали 5 и 7 тонные грузовики. Всего грузовиков было 12 шт. Из карьера в??везено 70 тонн грунта. Сколько на карьере работало 5 тонных, а сколько 7 тонных
Математика
На карьере работали 5 и 7 тонные грузовики. Всего грузовиков было 12 шт. Из карьера в??везено 70 тонн грунта. Сколько на карьере работало 5 тонных, а сколько 7 тонных
Ответ(ы):
Гость:
7- пяти ионных и 5- семи тонных
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