Складіь 5 речень з іменником цукор у родовому відмінку
Українська мова
Складіь 5 речень з іменником цукор у родовому відмінку
Ответ(ы):
Гость:
Я зробила чай в якому було багато цукру. В мене вдома багато цукру. Мені подобається смак цукру. Батько купив цукру додому. Щоб зварити варення треба багато цукру.
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