Как правильно пишется римскими цифрами 1796
Математика
Как правильно пишется римскими цифрами 1796
Ответ(ы):
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1796-MDCCXCVIДля справки:I1VIII8LXXV 75D500 II2IX9XCII92DCXCV695 III3X10IC99DCCIL749 IV4XVIII 18C100M1000 V5XXXI31CCCII 302MCMIX1909 VI6XLVI 46CDXLI441MCMLXXXIV 1984 VII 7L50ID499MIM1999
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