Циклическая частота колебаний, возникающих в колебательном контуре 10^6 Гц. Определите индуктивность катушки, если емкость конденсатора 1 мкФ.
Физика
Циклическая частота колебаний, возникающих в колебательном контуре 10^6 Гц. Определите индуктивность катушки, если емкость конденсатора 1 мкФ.
Ответ(ы):
Гость:
W - циклическая частота колебаний C - емкость конденсатора L - индуктивность катушки
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