Ел болам десең, бесігіңді түзе перевееедииите нормально плизз
Қазақ тiлi
Ел болам десең, бесігіңді түзе перевееедииите нормально плизз
Ответ(ы):
Гость:
Колыбель страны будет на ободе.
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