Сколько различных трехзначных чисел, в которых каждая следующая цифра на 2 меньше предыдущей? Варианты ответа: 6, 7, 4, 3, 5

Математика

Сколько различных трехзначных чисел, в которых каждая следующая цифра на 2 меньше предыдущей? Варианты ответа: 6, 7, 4, 3, 5

Автор: Гость