Выполни деление 2514:4 используя а)деление счетных единиц(от более крупных к более м??лким) б)деление углом

Математика
Выполни деление 2514:4 используя а)деление счетных единиц(от более крупных к более м??лким) б)деление углом
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б)  Деление уголком показано в приложении.
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