Средняя скорость оленя 50 км/ч. Какое расстояние пробежит олень за 30 минут? за четверть часа?
Математика
Средняя скорость оленя 50 км/ч. Какое расстояние пробежит олень за 30 минут? за четверть часа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30 мин=1/2 часа Четверть часа =1/4 часа 1)50*1/2=25 км пробежит за 30 минут 2)50*1/4=12,5 км пробежит олень за 15 минут т.е за 1/4 часа
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