Сколько существует прямоугольников со сторонами, параллельными осям координат, таких что круг радиуса 1212 с центром (10;13)(10;13) попадает внутрь каждого из них, абсциссы вершин — натуральные числа, меньшие 24, а ординаты вер...
Математика
Сколько существует прямоугольников со сторонами, параллельными осям координат, таких что круг радиуса 1212 с центром (10;13)(10;13) попадает внутрь каждого из них, абсциссы вершин — натуральные числа, меньшие 24, а ординаты вершин — натуральные числа, меньшие 36
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0 Так как центр в точке (10;13), то левая крайня точка круга имеет координаты (-2;13) Так как абсциссы - натуральные числа от 1 до бесконечности, то таких прямоугльников нет
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