Сколько существует трехзначных чисел у которого 2 соседние цифры делятся на 2
Алгебра
Сколько существует трехзначных чисел у которого 2 соседние цифры делятся на 2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2(0-9)2,2(0-9)4,2(0-9)6,2(0-9)8. 4(0-9)2,4(0-9)4,4(0-9)6,4(0-9)8. 6(0-9)2,6(0-9)4,6(0-9)6,6(0-9)8. 8(0-9)2,8(0-9)4,8(0-9)6,8(0-9)8. таким образом 4*4*10=160
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