Какие ситуации могут случиться при водном походе
Окружающий мир
Какие ситуации могут случиться при водном походе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кораблекрушение нападение млекопитающих человек за бортом рыбалка и д. если вы имели путишествие на судне
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
переведите, пожалуйста Я думаю,что Даниэль как хороший сосед по комнате так и плохой,потому что ему не важна опрятность его вещи могут быть разбр...
Алгебра
Математика
Быстро и срочно помогите.два пешехода Одновременно вышли навстречу друг другу из двух посёлков и встретились через 3часа .Определи расстояние между...
Українська мова
Английский язык