Скласти речення з словом багряний помогите пожалуйста

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Скласти речення з словом багряний помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Багряна осінь настала.
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