Нарисуйте одного из египетских богов. от имени древнего египтяна обратитесь к нему с восхвалением и просьбами.
История
Нарисуйте одного из египетских богов. от имени древнего египтяна обратитесь к нему с восхвалением и просьбами.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бог Ра Я ..... .... прошу тебя больше не сжигать мои припасы на зиму. О великий Ра, бог солнца, любимый и уважаемый... Я твой покорный слуга молю тебя.
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