Максимальная абсолютная погрешность прямого измерения
Физика
Максимальная абсолютная погрешность прямого измерения
Ответ(ы) на вопрос:
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Максимальная абсолютная погрешность прямого измерения - это сумма двух погрешностей - инструментальной и погрешности расчёта, т.е. ошибки, которую допускает инструмент и ошибки, которую допускает при измерении человек.
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