Решите пожалуйста Номер 387

Математика
Решите пожалуйста Номер 387
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы знаем, что 1 сторона равна 2 3/20 м., вторая в 5 раз больше, то есть 2 3/20 * 5=10.75 - вторая сторона, третья сторона на 3/10 м. больше чем вторая, значит 10.75+ 3/10=11 1/20 Узнаем периметр  P=2 3/20 м + 10.75 м + 11 1/20 = 23.95 м ответ: Периметр равен 23.95
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