Решите пожалуйста Номер 387

Гость: Гость:

Мы знаем, что 1 сторона равна 2 3/20 м., вторая в 5 раз больше, то есть 2 3/20 * 5=10.75 - вторая сторона, третья сторона на 3/10 м. больше чем вторая, значит 10.75+ 3/10=11 1/20 Узнаем периметр P=2 3/20 м + 10.75 м + 11 1/20 = 23.95 м ответ: Периметр равен 23.95