Какие функции выполняет оборонно-промышленный комплекс России?каковы его масшта??ы?

География
Какие функции выполняет оборонно-промышленный комплекс России?каковы его масшта??ы?
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Гость:
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