1. Выберите элемент который имеет наибольшую электроотрицательность а)Хлор б)Бром в)Фтор г)Йод 2.Покажите с помощью электронных формул положение общих электроных пар в соединениях. Назовите вид связи в каждом веществе а)KCL б)B...
Химия
1. Выберите элемент который имеет наибольшую электроотрицательность а)Хлор б)Бром в)Фтор г)Йод 2.Покажите с помощью электронных формул положение общих электроных пар в соединениях. Назовите вид связи в каждом веществе а)KCL б)Br2 в)CS2
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Наибольшую электроотрицательность имеет Йод
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