1. Расцвет доисторической живописи относят ко времени 10-15 тысяч лет назад. Химичес??ий анализ красок, применявшихся первобытными художниками, показывает что они владели развитыми навыками обработки веществ. Какие способы изго...

Другие предметы

1. Расцвет доисторической живописи относят ко времени 10-15 тысяч лет назад. Химичес??ий анализ красок, применявшихся первобытными художниками, показывает что они владели развитыми навыками обработки веществ. Какие способы изготовления красок они использовали? 1)-растирание минеральных пигментов 2)-экстракция растительных пигментов 3)-обжиг минералов 4)-спекание речного песка и глины 5)-стирание пигментов на животном жире 6)-выделение пигментов фильтрованием 2.Богатый арсенал современного художника - стойкие, насыщенные, разнообразные краски - результат многовекового их совершенствования. Так, в Древнем Египте, оставившем нам многочисленные цветные изображения, большинство красок получали растиранием минералов или выделением природных красителей из растений или животных. И только одна краска получалась синтетическим способом. Что это за краска? 1)-марганцевая чернь 2)-фритта 3)-красная охра 4)-аурипигмент 5)-гипс 6)-азурит 7)-вермильон 8)-краппа

Автор: Гость