Помогите пожалуйста! Предложение с словамии светит,прыгаешь,ищем,играем,сидите,п??ывёт
Русский язык
Помогите пожалуйста! Предложение с словамии светит,прыгаешь,ищем,играем,сидите,п??ывёт
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Солнце светит ярко.Ты прыгаешь очень высоко!Мы ищем кабинет русского языка.Мы играем в прятки. Когда учитель уходил он сказал:-"Сидите тихо".
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Геометрия
Химия
1. Выберите элемент который имеет наибольшую электроотрицательность а)Хлор б)Бром в)Фтор г)Йод 2.Покажите с помощью электронных формул положение об...
История