Помогите пожалуйста! Предложение с словамии светит,прыгаешь,ищем,играем,сидите,п??ывёт

Русский язык
Помогите пожалуйста! Предложение с словамии светит,прыгаешь,ищем,играем,сидите,п??ывёт
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Солнце светит ярко.Ты прыгаешь очень высоко!Мы ищем кабинет русского языка.Мы играем в прятки. Когда учитель уходил он сказал:-"Сидите тихо".
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