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Как сокращать смешенные дроби?Номер 271
Математика
Как сокращать смешенные дроби?Номер 271
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Гость:
Цифры в кружочке - это число, на которое ты сокращаешь дробь
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