Помогите пожалуйста! не могу решить((( 4.2

Английский язык
Помогите пожалуйста! не могу решить((( 4.2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2.What are you doing? I am thinking 3.Who this umbrella is belong to? 4.The dinner is smelling so good 5.Is anybody sitting here? 6.These gloves are not fitting me
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