Помогите пожалуйста! не могу решить((( 4.2
Английский язык
Помогите пожалуйста! не могу решить((( 4.2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2.What are you doing? I am thinking 3.Who this umbrella is belong to? 4.The dinner is smelling so good 5.Is anybody sitting here? 6.These gloves are not fitting me
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Росположите имена знаменитых путешественников в хронологическом порядке их жизни и деятельности: 1)Марко Поло 2)Афанасий Никитин 3)Ерофей Хаб...
История
Нарисуйте одного из египетских богов. от имени древнего египтяна обратитесь к нему с восхвалением и просьбами.
Математика