При каком значении а уравнения 3(x-1)+2=(a-3)x
Алгебра
При каком значении а уравнения 3(x-1)+2=(a-3)x
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3x-3+2=ax-3x 6x-ax=1 x(6-a)=1 x=1/(6-a) а)имеет один корень a≠6 б)не имеет корней a=6 ТАК?
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