Росположите имена знаменитых путешественников в хронологическом порядке их жизни и деятельности: 1)Марко Поло 2)Афанасий Никитин 3)Ерофей Хабаров 4)Лейв Счастливый 5)Хрмстофер Колумб Пожаалуйста помогите прошу!!!
История
Росположите имена знаменитых путешественников в хронологическом порядке их жизни и деятельности: 1)Марко Поло 2)Афанасий Никитин 3)Ерофей Хабаров 4)Лейв Счастливый 5)Хрмстофер Колумб Пожаалуйста помогите прошу!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4) Лейв Счастливый 1) Марко Поло 2) Афанасий Никитин 5) Христофор Колумб 3) Ерофей Хабаров
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