Росположите имена знаменитых путешественников в хронологическом порядке их жизни и деятельности: 1)Марко Поло 2)Афанасий Никитин 3)Ерофей Хабаров 4)Лейв Счастливый 5)Хрмстофер Колумб Пожаалуйста помогите прошу!!!

История

Росположите имена знаменитых путешественников в хронологическом порядке их жизни и деятельности: 1)Марко Поло 2)Афанасий Никитин 3)Ерофей Хабаров 4)Лейв Счастливый 5)Хрмстофер Колумб Пожаалуйста помогите прошу!!!

Автор: Гость