Быстро и срочно помогите.два пешехода Одновременно вышли навстречу друг другу из двух посёлков и встретились через 3часа .Определи расстояние между посёлками,если один пешеход двигался со скоростью 5км/ч.,а другой-6км/ч.
Математика
Быстро и срочно помогите.два пешехода Одновременно вышли навстречу друг другу из двух посёлков и встретились через 3часа .Определи расстояние между посёлками,если один пешеход двигался со скоростью 5км/ч.,а другой-6км/ч.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(5+6)*3=33 км.............
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