Быстро и срочно помогите.два пешехода Одновременно вышли навстречу друг другу из двух посёлков и встретились через 3часа .Определи расстояние между посёлками,если один пешеход двигался со скоростью 5км/ч.,а другой-6км/ч.

Математика

Быстро и срочно помогите.два пешехода Одновременно вышли навстречу друг другу из двух посёлков и встретились через 3часа .Определи расстояние между посёлками,если один пешеход двигался со скоростью 5км/ч.,а другой-6км/ч.

Автор: Гость