Сколько треугольников изображено?

Математика
Сколько треугольников изображено?
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Гость:
...........я 13 насчитала.......
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