Сколько треугольников изображено?
Математика
Сколько треугольников изображено?
Ответ(ы):
Гость:
...........я 13 насчитала.......
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