Сколько воды(г)нужно прибавить к 50г 30%-го раствора кислоты,чтобы получить 10%-й раст??ор?

Химия
Сколько воды(г)нужно прибавить к 50г 30%-го раствора кислоты,чтобы получить 10%-й раст??ор?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это пропорция 50/30+=х/10
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