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Сколько звуков в слове задание
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Сколько звуков в слове задание
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задание - [з а д а н' и й' э] - 8 звуков.
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