Сколько звуков в слове зимой

Русский язык
Сколько звуков в слове зимой
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
5 звуков...........................................................
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