Скорость кальмара 50 км ч.Скорость с которой может плыть тюлень составляет 3 5 скорости кальмара . Вычислите скорость тюленя

Математика

Скорость кальмара 50 км ч.Скорость с которой может плыть тюлень составляет 3 5 скорости кальмара . Вычислите скорость тюленя

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