Скорость кальмара 50 км ч.Скорость с которой может плыть тюлень составляет 3 5 скорости кальмара . Вычислите скорость тюленя

Математика
Скорость кальмара 50 км ч.Скорость с которой может плыть тюлень составляет 3 5 скорости кальмара . Вычислите скорость тюленя
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
50*3/5 ответ: Скорость тюленя равна 30 км/ч
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