На базу за три дні привезли 3840 кг моркви. Другого дня привезли у 3 рази більше моркви, ніж першого, а третього на 560 кг менше ніж першого і другого дня разом. Скільки кілограмів моркви привозили на базу кожного дня?

Математика

На базу за три дні привезли 3840 кг моркви. Другого дня привезли у 3 рази більше моркви, ніж першого, а третього на 560 кг менше ніж першого і другого дня разом. Скільки кілограмів моркви привозили на базу кожного дня?

Автор: Гость