На базу за три дні привезли 3840 кг моркви. Другого дня привезли у 3 рази більше моркви, ніж першого, а третього на 560 кг менше ніж першого і другого дня разом. Скільки кілограмів моркви привозили на базу кожного дня?
Математика
На базу за три дні привезли 3840 кг моркви. Другого дня привезли у 3 рази більше моркви, ніж першого, а третього на 560 кг менше ніж першого і другого дня разом. Скільки кілограмів моркви привозили на базу кожного дня?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х+3х+3х+х-560=3840 8х=3840+560 8х=4400 х=550- первый день 550*3=1650-второй день (1650+550)-560=1640- третий день
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