Помогите с башкирским языком пж, Прочитайте предложения.А)Переведите.Б)Спишите.Определите падеж существительных Мин мэктэпкэ барзым. hин...
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Помогите с башкирским языком пж, Прочитайте предложения.А)Переведите.Б)Спишите.Определите падеж существительных Мин мэктэпкэ барзым. hин...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я иду в школу Перевод,.Кто мин(именителпо башкирски)
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