Найти функцию обратную данной y = 3x - 5
Математика
Найти функцию обратную данной y = 3x - 5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y=3x-5 y-3x=-5 -3x+y=-5
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