Обозначь знакомые части речи.красиво было в парке в этот день. тихо шумели,качались деревья. с листьев стекали свинцовые капли росы.остро пахло сырой землёй и прелыми листьями.

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Обозначь знакомые части речи.красиво было в парке в этот день. тихо шумели,качались деревья. с листьев стекали свинцовые капли росы.остро пахло сырой землёй и прелыми листьями.

Автор: Гость