Обозначь знакомые части речи.красиво было в парке в этот день. тихо шумели,качались деревья. с листьев стекали свинцовые капли росы.остро пахло сырой землёй и прелыми листьями.
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Обозначь знакомые части речи.красиво было в парке в этот день. тихо шумели,качались деревья. с листьев стекали свинцовые капли росы.остро пахло сырой землёй и прелыми листьями.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Красиво- наречие было- глагол в парке - сущ. в день - сущ. этот-прил. тихо- нар. шумели - гл. качались-гл. деревья-сущ. с листьев - сущ. стекали- гл. свинцовые- прил. капли - сущ. росы-сущ. остро- нар. пахло - гл. сырой - прил. землей- сущ. прелыми- прил. листьями -сущ.
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