Твір на тему: Значення народних історичних пісень у житті українців ПОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ СРОЧНО

Гость: Гость:

В народних історичних піснях описане давнє життя українців і важливі події, які тут відбувались. Через ці пісні ми пізнаємо свою історію, багато повчальних речей вкладено туди. Ці пісні вчать нас важливим речам у житті і допомагають нам пізнавати свою країну. а дальше от себя напридумывай типа как они красиво звучат и т.п. сорян если что