Випиши іменники з абстрактним значенням.правда і в морі не тоне.Сумління-найкраший порадник.Скромність прикрашає людину.Ввічливість потрібна кожному......У ТРЕТЬОМУ РЕЧЕННІ ПІДКРЕСЛИ ГОЛОВНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ,СКЛАДИ ЗВУКУВУ МОДЕЛЬ ...
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Випиши іменники з абстрактним значенням.правда і в морі не тоне.Сумління-найкраший порадник.Скромність прикрашає людину.Ввічливість потрібна кожному......У ТРЕТЬОМУ РЕЧЕННІ ПІДКРЕСЛИ ГОЛОВНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ,СКЛАДИ ЗВУКУВУ МОДЕЛЬ СЛОВА.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правда, сумління, скромність, ввічливість.
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