Випиши іменники з абстрактним значенням.правда і в морі не тоне.Сумління-найкраший порадник.Скромність прикрашає людину.Ввічливість потрібна кожному......У ТРЕТЬОМУ РЕЧЕННІ ПІДКРЕСЛИ ГОЛОВНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ,СКЛАДИ ЗВУКУВУ МОДЕЛЬ ...

Українська мова

Випиши іменники з абстрактним значенням.правда і в морі не тоне.Сумління-найкраший порадник.Скромність прикрашає людину.Ввічливість потрібна кожному......У ТРЕТЬОМУ РЕЧЕННІ ПІДКРЕСЛИ ГОЛОВНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ,СКЛАДИ ЗВУКУВУ МОДЕЛЬ СЛОВА.

Автор: Гость