Напишите рассказ главного героя тарас бульба

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В образе Тараса Бульбы - главного героя одноименной повести Н. В. Гоголя - воплощены все лучшие качества, присущие героической личности эпохи борьбы украинского народа за освобождение от гнета поляков. Вся жизнь Тараса была неразрывно связана с Сечью. Суровый и непреклонный, он "отличался грубой прямотой своего нрава" и вел жизнь, полную невзгод и опасностей. Тарас был создан не для семейного очага, а для "бранной тревоги". Его "нежба" - чистое поле да добрый конь. Служению "товариществу", отчизне он отдавал всего себя и в людях ценил прежде всего мужество и преданность идеалам Сечи. Это был один из числа коренных, старых полковников - мудрый и опытный предводитель казацкого войска. "Все давало ему перевес перед другими, - пишет Гоголь, - и преклонные лета, и опытность, и уменье двигать своим войском, и сильнейшая ненависть к врагам..." Бывалые казаки, признавая за ним первенство, выбрали Тараса Бульбу наказным атаманом, потому что не было из них никого "равного ему в доблести". Многие перенимали в то время польские обычаи, заводили роскошь, прислугу, обеды, дворы. Тарасу все это было не по сердцу. Он любил простую жизнь казаков и "перессорился с теми из своих товарищей, которые были наклонны к варшавской стороне, называя их холопьями польских панов". Ярко раскрывается характер Тараса Бульбы в трагическом конфликте с его младшим сыном Андрием. Он считал, что "нет лучшей науки для молодого человека, как Запорожская Сечь", и мечтал о том дне, когда явится со своими сыновьями на Сечь и скажет: "Вот посмотрите, каких я молодцов привел вам!", как представит их своим старым, закаленным в битвах товарищам, как поглядит на их подвиги в ратном деле. Младший сын не оправдал надежд отца. Любовь к полячке отгородила Андрия от боевого товарищества, от отца, от отчизны. Он предал, совершил самый тяжкий грех и достоин был теперь только позорной смерти. Человек суровой и вместе с тем нежной души, Тарас не чувствует жалости к сыну-предателю. Без колебаний, с сознанием великой правды того дела, которому служит, он совершает свой приговор: "Я тебя породил, я тебя и убью!" А сколько отваги в поведении Тараса, пробирающегося на территорию врага в надежде повидать Остапа! Затерявшись в толпе чужих людей, "еретиков", он смотрит, как выводят на лобное место его старшего сына. "Что почувствовал старый Тарас, когда увидел своего Остапа? Что было тогда в его сердце?" - восклицает Гоголь. Но ничем не выдал своего страшного душевного напряжения Тарас. Глядя на сына, мужественно переносящего нечеловеческие страдания, он тихо приговаривал: "Добре, сынку, добре!" И только один раз не выдержало сердце бывалого казака. Когда сына "подвели к последним смертным мукам", и Остап, напрягши все свои силы, воскликнул: "Батько! Где ты? Слышишь ли ты?" - среди тишины раздался голос Тараса: "Слышу!" И этот голос заставил вздрогнуть "весь миллион народа". Страшной местью отомстил Тарас за смерть любимого сына. "Даже самим казакам казалась чрезмерною его беспощадная свирепость и жестокость. Только огонь да виселицу определяла седая голова его, и совет его в войсковом совете дышал только одним истреблением". Он один не согласился на мир с поляками, "гулял по всей Польше со своим полком...". Но польское правительство самому Потоцкому поручило поймать Тараса и предать лютой смерти. Шесть дней уходили казаки проселочными дорогами от преследования, четыре дня бились и боролись они. "Мало не тридцать человек" навалилось на Тараса, и в конце концов "сила одолела силу". "Притянули его железными цепями к древесному стволу, гвоздем прибили ему руки и, приподняв повыше, чтобы отовсюду был виден козак", принялись ляхи раскладывать костер. Но не об огне, которым собирались жечь его, думал Тарас в последние минуты, не о муках, которые ждут его; смотрел он в ту сторону, где отстреливались казаки, преследуемые погоней, и переживал за их судьбу. Образ Тараса воплощает в себе удаль и размах народной жизни. В нем не было ничего эгоистического, мелкого, корыстного. Его душа была проникнута лишь одним стремлением - к свободе и независимости. "Это был один из тех характеров, которые могли возникнуть только в тяжелый XV век на полукочующем углу Европы, - говорит автор, - ...когда бранным пламенем объялся древле-мирный славянский дух и завелось козачество - широкая, разгульная замашка русской природы..." Это был сильный, героический характер, прославленный ратными подвигами. Некоторые исследователи считали, что в Тарасе Бульбе Гоголь запечатлел какой-то конкретный исторический образ и что сюжет повести воспроизводит определенный исторический эпизод. Но это были неверные предположения. В одних случаях действие повести отнесено к XV веку, в других - к XVI веку. В действительности писатель хотел нарисовать такую картину, в которой отразились бы наиболее типические, коренные черты всего украинского народа. Тарас Бульба воплощает в себе всю народную Украину. Именно в этом состояло величайшее художественно-обобщающее значение созданного Гоголем образа.