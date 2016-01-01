Округлить число 1,0545 до сотых

Математика
Округлить число 1,0545 до сотых
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Будет 1,05:)) С 4 не переносится
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