ПОМОГИТЕ СПАСИТЕ!ааааааааааааааааааааааааа
Русский язык
ПОМОГИТЕ СПАСИТЕ!ааааааааааааааааааааааааа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) Согнувшиеся. б) Нагретые. в) Горящих.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Какое отношение к басни И.Крылова к Москве варианты ответов: хвалебное, ироничес??ое, митральное, ругательное.
Математика
Длина зала с бассейном 100 метров, ширина 50 метров. Оля обошла весь зал по периметру. Сколько шагов она сделала, если каждые два её шага составляю...
Английский язык