ПОМОГИТЕ СПАСИТЕ!ааааааааааааааааааааааааа

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ПОМОГИТЕ СПАСИТЕ!ааааааааааааааааааааааааа
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) Согнувшиеся. б) Нагретые. в) Горящих.
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