Сочинение на тему, Спицин в медвежий комнате

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Сочинение на тему, Спицин в медвежий комнате
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда Спицын попал в комнату к медведю, он очень сильно испугался и кричал очень громко! Это типо основ, а дальше сам(а) придумай
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