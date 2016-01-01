Перечислите главные события истории Индии, Китая и Японии и Средние пека. В чем ос??бенности внутреннего развития этих стран?
История
Перечислите главные события истории Индии, Китая и Японии и Средние пека. В чем ос??бенности внутреннего развития этих стран?
Ответ(ы) на вопрос:
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Стойкая многоукладность, незавершенность процессов образования классов, сохранение пережитков патриархально-родовых и рабовладельческих отношений, неравномерность хозяйственного и социального развития различных районов обширной территории затрудняют точное выделение того временного рубежа, с которого можно датировать начало средневековой истории традиционного Китая. Eще в Древнем Китае складывается крупное частное землевладение, основанное на различных формах эксплуатации не потерявших свободы малоземельных и безземельных крестьян. Широкое развитие приобретает и эксплуатация податного крестьянства государством путем взимания ренты-налога. При периодизации истории Китая в средние века необходимо учитывать периодические смены царствующих династий и становления крупных империй. Государство непосредственно испытывало на себе влияние частых в это время народных восстаний, которые приводили к тем или иным изменениям в социально-классовой структуре, а также в политических и правовых институтах. Распад Ханьской империи в III в. в результате концентрации земли в руках частных собственников и мощных народных движений II-III вв. привел к столетней внутренней смуте. Последовавшее затем воссоздание государственного единства было связано с процессами централизации в Северном Китае, где была основана династия Цзинь (265-420 гг.). Большая часть земли была объявлена императорской, т. е. государственной собственностью, а самостоятельные крестьяне - податными держателями государственных наделов: податные первого разряда - мужчины и женщины от 16 до 60 лет, получившие "наделы в пользование" и "податные наделы", урожай с которых целиком передавался государству в качестве налога и платы за землю; податные второго разряда — все другие члены крестьянских семей от 13 до 15 и от 61 до 65 лет, получивших наделы в половинном размере. Недостигшие податного возраста и превысившие его никаких наделов не получали. Податные крестьяне, получавшие государственный надел, несли также трудовые повинности. Реформа не означала уравнительного передела земли. Чиновники, например, в зависимости от ранга получали земельные участки от 1 до 5 тыс. му, которые не облагались налогами и повинностями и должны были обрабатываться крестьянами-арендаторами (от 1 до 15 дворов на каждого чиновника, в зависимости от ранга последнего). Новый вариант надельной системы (система "равных полей") был введен в 485 году в Северном Китае при династии Северная Вэй, а затем в VI и VII вв., при династии Суй и сменившей ее династии Тан. Эта система была распространена впоследствии на весь Китай. Крестьяне от 15 до 70 лет получали от государства земельные участки с целевым назначением - под посевы зерновых, конопли, посадку тутовых деревьев. Большая часть земельного участка, предназначавшаяся для посева зерновых, предоставлялась лишь во временное пользование и отбиралась государством у крестьянина после превышения им податного возраста или в случае смерти. Другая незначительная часть земельного участка передавалась по наследству. Надельная система означала не только укрепление традиционной системы эксплуатации податного крестьянства. Она способствовала распространению фактического прикрепления крестьян к земле через сельскую общину с ее круговой порукой, коллективной налоговой ответственностью перед государственной казной. Эта система не только не затрагивала существующего крупного частного землевладения, но и способствовала его увеличению. Танское законодательство формально запрещало продажу надела, но многочисленные оговорки (надел можно было продать в случае переезда семьи, с целью совершения похоронных обрядов и т. д.) способствовали росту концентрации земли у частных лиц, усилившейся впоследствии, когда эти формальные запреты были фактически сняты. Это увеличивало имущественное н
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