Разделите слова на группы по способу словообразования. Умозаключение, дикорастущий, лженаука, здравомыслящий; светловолосый, грязелечебница, долгоиграющая, высокооплачиваемый..
Русский язык
Разделите слова на группы по способу словообразования. Умозаключение, дикорастущий, лженаука, здравомыслящий; светловолосый, грязелечебница, долгоиграющая, высокооплачиваемый..
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Умозаключение от умозаключить (суфф.), дикорастущий от дикий + растущий (сложение), лженаука от наука + ложь (сложение), здравомыслящий от мыслящий и здравый (сложение), светловолосый от светлый + волос+ нулевой суффикс (суфф.), грязелечебница от грязь + лечебница (сложение), долгоиграющая от долго + играющая (сложение), высокооплачиваемый от высоко + оплачиваемый (сложение)
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