Найдите площадь прямоугольника если периметр равен 102,а соотношение сторон 2:15
Геометрия
Найдите площадь прямоугольника если периметр равен 102,а соотношение сторон 2:15
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2*2+15*2=34 части приходится на периметр 2) 102 :34=3 см приходится на 1 часть. 3) 3см*2=6см - Ширина. 4) 3см *15=45 см - длина. 5) 45 см *3 см =135 кв см - площадь прямоугольника
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