Указать вещества.которые не растворяются в воде:сахар,молоко,уголь,мыло,масло,сыр,песок.соль,сода и лимонная кислота
Окружающий мир
Указать вещества.которые не растворяются в воде:сахар,молоко,уголь,мыло,масло,сыр,песок.соль,сода и лимонная кислота
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вроде бы масло, творог, марганцовка, глина...
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