Указать вещества.которые не растворяются в воде:сахар,молоко,уголь,мыло,масло,сыр,песок.соль,сода и лимонная кислота

Окружающий мир

Указать вещества.которые не растворяются в воде:сахар,молоко,уголь,мыло,масло,сыр,песок.соль,сода и лимонная кислота

Автор: Гость