Каковы генотипы родителей и детей если у светловолосой женщины и темноволосого м??жчины в браке родилось трое темноволосых детей.Какова вероятность рождения детей с другим фенотипом.прошууууууууууууу срочно

Биология

Каковы генотипы родителей и детей если у светловолосой женщины и темноволосого м??жчины в браке родилось трое темноволосых детей.Какова вероятность рождения детей с другим фенотипом.прошууууууууууууу срочно

Автор: Гость