Каковы генотипы родителей и детей если у светловолосой женщины и темноволосого м??жчины в браке родилось трое темноволосых детей.Какова вероятность рождения детей с другим фенотипом.прошууууууууууууу срочно
Биология
Каковы генотипы родителей и детей если у светловолосой женщины и темноволосого м??жчины в браке родилось трое темноволосых детей.Какова вероятность рождения детей с другим фенотипом.прошууууууууууууу срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A - темные волосы а - светлые волосы P. Aа x Aa F(1) AA Aa Aa aa Вероятность рождения светловолосого ребенка - 25%
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